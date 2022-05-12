Vali atamaları son dakika: Resmi Gazete atama kararları hangi ile hangi vali atandı?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile vali atamaları gerçekleştirildi. Karar göre, 10 ilin valisi görevden alınırken, 20 ilin valisi değişti. Vali atamalarından sonra Resmi Gazete vali atama kararları bir hayli merak ediliyor. Bulunduğu ilin valisi kim olduğunu araştıran vatandaşlar hangi ile hangi vali atandı? sorusunu soruyor. İşte Resmi Gazete vali atama kararları: