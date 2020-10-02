Vakıfbank'a bir ödül daha

2 milyon görüntülenme rakamına ulaşan uygulama, online içeriklerin kesintisiz izlenmesine imkân veriyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘Altın Sardis’e layık görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üstünsalih, “Banka olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sadece finansal bir vizyon olarak değil beklentileri karşılayabileceğimiz her alanda geleceğe yön verecek, çözümler üretebilecek bir dijital anlayış benimsiyoruz” dedi. Üstünsalih, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Yapılan araştırmalarda Türkiye’de online platform izleyicilerinin büyük çoğunluğunun, TV içeriği izlerken reklam engelleyici kullandığını tespit ettik. İçeriğimizin uygun hedef kitlemizle buluşması ve bunu yaparken izleyicilerin seyir keyfinin bölünmemesini amaçlayarak, bugüne kadar Türkiye’de dijital pazarlama iletişiminde kullanılmayan Mirriad teknolojisini hayata geçirdik. VakıfBank olarak dijital gelişme, yenilikçi fikirler neredeyse orada biz varız. Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik.”