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Ekonomi VakıfBank Sardis'ten "Altın Ödül" almaya hak kazandı
Ekonomi

VakıfBank Sardis'ten "Altın Ödül" almaya hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:07:09 -
VakıfBank Sardis'ten "Altın Ödül" almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, Sardis Ödülleri'nde, Mirriad Projesi'yle "En Yeni Dijital Fikirler" kategorisinde "Altın Sardis" aldı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka uyguladığı kampanya ile 2 milyon görüntülenme rakamına ulaştı ve "En Yeni Dijital Fikirler" kategorisinde "Altın Sardis" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank olarak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sadece finansal bir vizyon olarak değil, beklentilere yanıt verebilecek her alanda geleceğe yön verecek, çözümler üretebilecek bir dijital anlayış benimsediklerini belirtti.

Üstünsalih, "VakıfBank olarak dijital gelişme, yenilikçi fikirler neredeyse orada biz varız. Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Sardis tarafından da ‘En Yeni Dijital Fikirler’ kategorisi Altın Sardis Ödülü ile takdir edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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