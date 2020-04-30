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Aktüel

Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine ve iş yerlerine kaymakamlık aracılığıyla maske dağıtımı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:21:07 -
Uzunköprü halkına ve iş yerlerine maske dağıtımı başladı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ilçe sakinlerine ve iş yerlerine kaymakamlık aracılığıyla maske dağıtımı başladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Uzunköprü Kaymakamlığı koordinasyonunda, ilçe halkına ve daha fazla hijyen gerektiren meslek gruplarından olan, taksi durakları, fırıncılar, pastahaneciler ve kasaplara ücretsiz maske dağıtımı başladı.


Bu gün itibarıyla vatandaşların evleri ve iş yerlerini kapı kapı dolaşan görevliler, halkın ihtiyacı olan maskeleri dağıtırken aynı zamanda vefa destek grubu ile birlikte 65 yaş ve 20 yaş altı sokağa çıkışları kısıtlı olan vatandaşların da talep ve isteklerini değerlendirmeye aldı.

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