Uzun yıllar Akit Gazetesi’nde köşe yazıları yazmıştı: Tarihçi yazar Metin Hasırcı Hakk'a yürüdü

Milli Görüş’ün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından tarihçi yazar Metin Hasırcı, ahirete irtihal etti. Uzun yıllar Akit Gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Hasırcı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyordu.

METİN HASIRCI KİMDİR?

Metin Hasırcı, 1940 yılında İstanbul’da Süleymaniye’de Dökmeciler Caddesinde doğdu. İkiz kardeşi bir hafta önce doğmuş ancak hayata gözlerini açamamıştı. Evlad-ı fatihan bir aile olan anne tarafından Sipahioğulları silsilesinin Hattatzadeler kolundan Hatem Hanımın, pederi ise, Saraybosna Eşrafından Hasırcızadelerden Bekir Efendizade Mustafa Efendi’nin en küçük oğludur. İlkokulu Davutpaşa İlkokulu da denilen 25. İlkokulda okumuştur. Oradan Sultanahmed Sanat okuluna girmiş ve dökümcü olarak sanayi işçiliğine dahil olmuştur. Evli iki oğlu vardır. Çok küçük yaştan beri sevdiği tarih okuma, dinleme ve nihayet yazma mertebesine varmasına taşımıştır Hasırcı’yı, Davutpaşa İlkokulu Müdürü merhum Pertev Topuzoğlu, küçük Hasırcı’nın soruları karşısında “bir gün ümit ederim sen müverrih olursun” der.

BİTMEYEN MÜCADELE ERBAKAN

Metin Hasırcı, Ahmed Rasim Bey’in dört ciltlik Osmanlı tarihini şerh ederek Osmanlıcadan neşir hayatımıza kazandırmış, ilk baskısı Emir Yayınlarınca sekiz cilt halinde yayımlanmış, Emre Yayınları ise ebatı büyüterek 6 cild halinde neşretmiştir. Metin Hasırcı kendi telifi olan “Büyük Osmanlı Tarihi” adlı dört bin sayfalık sekiz cilt büyük boy çalışmasını Merve Yayınları’nca neşir hayatımıza kazandırmıştır.

Metin Hasırcı, çalışmalarında milli görüşün mevzuu ile alakasını öne çıkarma üslubuna önem verir. Sekizinci baskısı yapılmış “Bitmeyen Mücadele Erbakan” adlı kitabı daha sonra “Milli Görüş Davasında Recai Kutan” adlı kitapları Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir.

“Bir Başka Açıdan Çanakkale”, “Hilafet Tacının Dürri Yektası Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa” adlı çalışması da Yenidünya yayınlarınca neşredilmiştir.