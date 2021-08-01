Uzmanlardan CHP'li İBB'ye "sivrisinek" tepkisi: Eğer zamanında yapılsaydı...

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı.

Erişkin sinekler insanları ısırıyor

Doç. Dr. Polat, "Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte" dedi.

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Polat, "Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar. Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs'a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, "ilaçlama zamanında yapılmış olsaydı, sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı" diyor.

Bu patlama olmayabilirdi

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, "Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı" diye konuştu.

Sivrisineklerin insanları ısırdığında ciddi bir alerjik reaksiyon oluştuğunu belirten Doç. Dr. Polat, "Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir" dedi.

"İlk kez bu yıl bu kadar fazla sivrisinek gördüm"

Bütün gece sinekler yüzünden uyuyamadıklarını söyleyen Selma Tunay, "Evimde sineklik olmasına rağmen sivrisineklere bir çare bulamıyoruz. Her gün bir sürü ilaç sıkıyorum. 50 yıldır Avcılar'da oturuyorum. İlk kez bu sene bu kadar fazla sivrisinek gördüm. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Sivrisinekler özellikle bacaklarımı ısırıyor" dedi.