Uzman isimler fiyat vererek uyardı! Gram altın yatırımcısına çok önemli uyarılar

Altın en çok takip edilen yatırım araçları arasında yer almayı sürdürürken; yeni tip coronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrası oluşan belirsizliğin etkisiyle, yatırımcıların güvenli limana sığınma ihtiyacı sonucu oldukça hareketli bir süreç yaşadı. Covid-19 ile ilgili artan vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla, 2020 yılında 2000 dolar psikolojik seviyesini aşan altının ons fiyatı, tarihi rekor seviyesini 2075 dolar seviyesine taşıdı.

Ons altın 2021 yılına 1900 dolar seviyesinden başlarken, bu yılda da hareketli seyrini sürdürüyor. Ons altın, 2021 yılı içinde en yüksek 1959 dolar seviyesini, en düşük ise 1676 dolar seviyesini görürken; yıl başından bugüne yıllık getirisi ise yüzde -1,05 oranında gerçekleşti. Altının ons fiyatı üzerinde yaşanan hareketlilikte, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin değer kazancı, küresel enflasyon endişeleri ve dolar endeksinin iniş-çıkışları etkili olurken; 2021 yılının ikinci yarısında da bu hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Ons altının değerinin kısa vadede 1900 dolar seviyesini aşması, sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklenen yükselişin etkisiyle 1700 dolar seviyelerine kadar gerilemesi beklenirken; 2021 yılını ise 2000 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Altının gram fiyatında da, dolar kuru ve ons altın fiyatında yaşanan değer kazancı ve değer kaybının etkisiyle sert inişli-çıkışlı bir seyre tanık olduk. Gram altın, 2020 yılında 540 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken; 2021 yılında aynı performansı gösteremedi. Gram altın 2021 yılı içerisinde en yüksek 511 lirayı, en düşük ise 394 lira seviyesini görürken; yıl başından bu yana getirisi ise yüzde 11,67 oranında oldu. Gram altının yılın ikinci yarısında da, altının ons fiyatına ve dolar kuruna bağlı olarak değer artışlarının ve değer kayıplarının sürmesi bekleniyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 508 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 507 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en yüksek 507.64 lira seviyesini görürken; en düşük ise 504.91 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 09.41 itibarıyla yüzde 0.01 oranında yükselişle 507.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 403 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1884 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1872 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.23 oranında yükselişle 1884 dolardan işlem gördü.

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Ağustos 2018 - Ağustos 2020 parkurunda 1160 dolar düzeyinden 2075 dolara kadar yükselen ons altın, ABD tahvil faizlerinin yükselişe geçmesiyle Ağustos 2020 - Mart 2021 döneminde 1675 dolara gerilemişti.

Son yedi haftalık periyotta ABD tahvil faizleri geri çekilme kaydedince ons hızla yara sardı ve 1900 dolara yaklaştı. Yakın vadede yükselişin 1925 - 1950 dolar bandına kadar sürmesi mümkün olsa da, yaz ayları ABD Merkez Bankası (Fed) varlık alımlarında kesinti fiyatlamasına sahne olmaya aday görünüyor ve bu ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 2,25’e kadar yükselişe, ons altında da yeniden 1700 dolar civarına gerilemeye neden olabilir.

Gerek ons altının gerek dolar/TL kurunun eş anlı yükselişi ile nisan başından bugüne 450 TL seviyesinden 510 TL’ye tırmanan gram altın özelinde ise, aşılması kolay olmayan direnç hattı bence 530 - 535 TL bandı ve test edilip edilmeyeceği onsun seyrinin yanında Türk Lirasının performansına bağlı olacak.

Sonbahardan itibaren Fed fiyatlaması da gerçekleşmiş olursa altın yeniden rüzgarı arkasında bulabilir ve beklenen kötü haberin gerçekleşmesini takiben rotayı yukarı çevirebilir. Bu senaryoda ons altının yılı 2000 - 2100 dolar bandı içinde tamamladığına şahit olabiliriz.

Gram altın için "500 TL üstü" tahmini

Eda Karadağ – Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, salgın kaynaklı endişeler zaman zaman etkisini gösterebiliyor. Ancak, ABD, Avrupa ve Çin’den gelen ekonomik sinyaller toparlanma yolunda olduğu için artık salgın endişesi de gücünü kaybetmeye başladı. Asya’da bazı bölgelerde artan vaka sayıları bir miktar bu durumu baskılamasına karşın dün gelen haberlere göre, Hindistan’da büyük kentlerde salgında düşüş başladığı yönünde. Aşılamada hız kazanılması ve bunun dünya geneline yayılıyor olması, piyasaları rahatlatıyor.

ABD ekonomisinde istihdamda geçen yıla göre kayıplar telafi ediliyor ancak enflasyonda da yükseliş dikkat çekmekte. Fed’e göre bu durum geçici yani uzun soluklu bir yükseliş beklemiyorlar bu nedenle de aksiyon almadıklarını belirtiyorlar. Ancak piyasa da teşvik paketlerinin etkisinin enflasyonda yükselişi tetiklediğini bunun da bir süre daha devam edebileceğini düşünüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinde oynaklık sürüyor ve zaman zaman enflasyondaki beklentilerin yükselmesiyle yüzde 1,70 seviyesinin üzerine doğru tepki verdiğini gözlemliyoruz.

ABD’de aşılamanın iyi yönetilmesi ve ülkede her yaş grubuna aşılama konusunda ulaşılmasıyla, ekonomik anlamda toparlanma sinyallerini de beraberinde getiriyor. Fed’de destekleyici politikasını korumaya devam edeceğini belirtirken, Nisan ayı Fed toplantısı tutanaklarında, varlık alımlarının azaltılmasına dair değerlendirmeler dikkat çekiciydi. Tutanaklar sonrası Fed üyelerinden gelen sinyaller hala enflasyonda endişeli olmadıkları yönünde. Bu durumda piyasayı bir nebze de olsa rahatlatıyor, başta Dolar olmak üzere ABD 10 yıllık tahvil faizinin de yükselmesini engelliyor. Bundan sonraki süreçte, ABD verilerinin önemi oldukça yüksek. Gelecek veriler ne kadar iyi açıklanırsa bu durum ABD ekonomisinin toparlanma hızını etkileyebileceği gibi Fed’in de varlık alım konusunda bir adım atmasını destekleyebilir. İşler salgın öncesi gibi rayına girmesi adına aslında ekonomik verilerin görünümü bu açıdan kritik. Bu yüzden son dönemde verilerin etkisini fiyatlamalarda gözlemleyebiliyoruz.

Ancak bu belirttiğim süreç kısa vadede olur mu tartışılır, bu nedenle Merkez Bankalarının destekleyici politikalarına devam ettiği, likiditenin bol olduğu piyasalarda, emtialara olan talebinde canlı kalmasını destekleyebileceğini düşünüyorum. Ayrıca son günlerde, kripto paralarla ilgili düzenlemelerde piyasaların odak noktası. En son Çin’den gelen açıklamalarla, kripto para birimlerinde sert düşüşler görüldüğü gibi bu durumda mevcut yatırım araçları olan altına olan girişleri desteklediğini düşünüyorum. Yukarıda bahsettiğim gelişmeler karşısında, altının da bir takım konulara ikna olmadığını bu nedenle temkinli seyrettiğini gözlemliyorum. Ekonomilerde canlanma belirtileri gelse bile hala kısa vadede güçlü bir toparlanma beklentisi içerisinde bulunmaması, Fed’in mevcut politikasını korumaya devam etmesi ve kripto paralardaki oynaklığın da etkisiyle, altında bir süredir geri çekilmeler sınırlı kalıyor.

Ayrıca, her ne kadar aşılama hızlansa bile bazı ülkelerde yeni varyantların açıklanması tedirgin edebiliyor özellikle Asya’da hala bazı bölgelerde vaka sayılarında düşüşler yeni yeni görülmeye başlanmışken, her an artabilir endişesi de yok değil. Bunun da ekonomilerdeki toparlanmayı sekteye uğratabilme ihtimali, altını besliyor.

Kısacası, ons altın için kısa vadede geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Teknik açıdan 1865 dolar önemli bir destek ve bu seviyenin altında kapanışlar görülmedikçe yukarı yönlü eğimini korumasını düşünebiliriz. Yukarıda son günlerde kırmak için çabaladığı ancak hala başarılı olamadığı psikolojik direnç 1900 dolar olarak görülüyor. Bu direncin üzerinde 1910-1930 dolar direnç alanı bulunurken, özellikle 1930 dolar üzeri kapanışlar yükselişin devam etmesini destekleyebilir. Gram altında mart ayı itibariyle yükselen bir trend oluştu ve bu trend içindeki hareketini korumaya devam ediyor.

Kasım 2020 döneminde 540 TL’ye kadar yükselen gram altın şu sıralarda 500 TL üzerinde seyrediyor. Gram altın için 500 TL seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişin sürmesi adına izlenmeli. Ons altının temkinli seyri gram altının 500 TL üzerine doğru tepkisini destekliyor. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerde, 485-481 TL destek alanı olarak izlenebilir. Bir sonraki destek bölgesi ise 475 TL olarak görülüyor. Olası satışların bu noktaya kadar karşılanması durumunda gram altında tepki alımlarının gelebileceğini belirtebilirim. Dolar/TL kurunda da oynaklık izlenebiliyor ancak son dönemde ani hareketlerinde zayıf kaldığı için genel olarak temkinli duruşunu koruduğunu gözlemliyorum. Ons altın 1900 dolar sınırına yükseldikçe ve kurda mevcut duruşunu korudukça, gram altında da 500 TL üzeri seyirler sürebilir.

Kaynak: Hürriyet