Uzman isim açıkladı: Türkiye'nin sondaj gemileriyle ilgili çarpıcı detay

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin sondaj çalışmalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yaycı, Türkiye'nin 3 sismik, 3 tane de sondaj gemisi olduğunu belirterek "Hiçbir devletin böyle bir filosu yok şirketlerin var. Bu çok önemli bir şey kıymetini bilmeliyiz. Bir sondaj deliğini açmanın maliyeti eğer kiralamış olsaydık 500 milyon dolar ama kendimiz yaptığımızda 38 milyon dolar" dedi.