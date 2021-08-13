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Aktüel Üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Borçka ilçesinde üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 00:38:00 -
Üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti

Artvin-Borçka'da üzerine kamyon kasasından tomruk düşen şoför hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öztürk, kamyonla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Kamyondan indirilen tomrukların biri Öztürk'ün üzerine düştü.

Tomruğu Öztürk'ün üzerinden kaldıran vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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