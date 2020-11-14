Uzaktan mühendislik eğitimi için "sanal robotik laboratuvar" geliştirdiler

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir firma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle mühendislik eğitimlerinin aksamaması için internet ortamında kullanılan "U-Plat Sanal Robotik Laboratuvarı" geliştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknokent'te robotik alanda birçok ulusal ve uluslararası proje gerçekleştiren firma, günümüzde aksayan robotik eğitim ve araştırma faaliyetlerinin Kovid-19 etkisinde kalmadan devam edebilmesi amacıyla, herkesin erişebileceği online sanal robotik laboratuvarını hizmete açtı.

Firmanın www.theuplat.com adresinden erişilebilen sanal robotik laboratuvarı, arka planda çalışan son teknoloji alt sistemler ile kullanıcılara eğitim ve araştırma konularında online platform sağlıyor.

Robotik üzerine çalışma yapmak veya öğrenmek isteyen kişiler, U-Plat ile Linux ve Robot işletim sistemi (Robot Operating System: ROS) gibi karmaşık sistemlerin kurulumu ile uğraşmadan hızlı bir şekilde internet üzerinden robot işletim sistemi ve başlangıç seviyesinden üst seviyeye uzanan eğitim setlerine ulaşabiliyor.

İnovasyon Mühendislik Ar-Ge Müdürü Dr. Uğur Yayan, AA muhabirine, geliştirdikleri U-Plat sisteminin yeni ders içeriği, deney ortamı ve robotlar ile her geçen gün gelişeceğini söyledi.

Yayan, öğrenci, araştırmacı ve robotik alanında bilgi sahibi olmak isteyen her bireyin laboratuvarı kullanabileceğini belirterek, "İnsanlar, donanım sıkıntısı yaşamadan ve bu konuda gereken karmaşık yazılımları yükleme zorunluluğu olmadan U-Plat Sanal Robotik Laboratuvarı ile kolay bir şekilde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütebilecekler." dedi.

- "Sıfır riskle eğitim"

Kovid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin ise yapılamadığını anımsatan Yayan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 ile mücadele döneminde U-Plat sanal robotik laboratuvarı, robotik alandaki uygulama ve laboratuvar eğitimlerini devam ettirebilme fırsatı tanımaktadır. Yani sıfır riskle eğitim imkanı. Firmamız tamamen yerli ve milli bir teknoloji ile eğitime ara verilmeden devam edilebilmesi adına çalışıyor. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Teknopark içindeki firmaların Ar-Ge çalışmalarını hızlandırması talebi doğrultusunda daha da verimli olmaya gayret gösteriyoruz. Dünya üzerinde U-Plat gibi ürünler çok az ve U-Plat, sağladığı özellikler ile rakiplerinden çok üstün diyebiliriz. Yerli mühendislik kaynağıyla üretildi. Yazılımı bize ait. Yerli ve milli bir firmayız. Robotik alanda Avrupa'da kendimizi ispat edeceğimize inanıyorum."

Firmanın Genel Müdürü Erol Çıracı ise sistemde birçok robot ile eğitim kurslarının tamamlanıp, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bu platform üzerinden devam ettirilebileceğini kaydetti.

Laboratuvarın aktif olarak hizmet vermeye başladığını anlatan Çıracı, "Sanal robotik laboratuvarımızı birçok ülkeden öğrenci ve araştırmacı kullanmaya başladı. Katılımın yüksek olacağına eminiz. Ülkemize katma değeri olan, tüm dünyaya ürün satan bir firma olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.