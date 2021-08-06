  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fed'den büyük bankalar için açıklama
4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör listesine bir çizik daha
Aktüel 'Uyuşturucu parası yüzünden tartıştılar' iddiası! Baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Aktüel

'Uyuşturucu parası yüzünden tartıştılar' iddiası! Baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Karaman'da Hasan Gökdemir, tartıştığı babası tarafından vuruldu. Yaralı Gökdemir'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:48:00 -
'Uyuşturucu parası yüzünden tartıştılar' iddiası! Baba, oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi 1914 sokakta bulunan evde, Y.G, oğlu Hasan Gökdemir ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.G, oğlunu evdeki pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gökdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli baba Y.G'yi yakalama çalışması sürüyor.

Yaralı Gökdemir'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay