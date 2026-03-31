Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Uzun yıllar Akit Gazetesi’nde köşe yazıları yazmıştı: Tarihçi yazar Metin Hasırcı Hakk'a yürüdü Başkan kağıtta yazılanları okudu! Dilek İmamoğlu bombası… Mahkemede Ekrem’e el altından gizli not Kavala’nın poğaça yalanı elinde patladı! Mahkeme manipülasyonu çürüttü Eğer gerçekleşirse bazıları daha yüksek maaş alacak! Emekli aylığı bağlanmada tavsiye kararı Macron'dan "egemen ödeme sistemleri" inşası çağrısı Avrupa sonunda uyandı! Soykırımcı İsrail Lübnan'ı da işgal etti: Gazze'deki gibi tüm evleri yıkacağız! Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir! Barış Yarkadaş’tan CHP’ye zehir zemberek sözler AKOM'dan İstanbul'a uyarı üstüne uyarı!
Uyuşturucu evinde alıkonulan 16 yaşındaki kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı
Uyuşturucu evinde alıkonulan 16 yaşındaki kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı

Uyuşturucu evinde alıkonulan 16 yaşındaki kız çocuğu attığı mesajla kurtarıldı: 4 gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde alıkonulduğu uyuşturucu evinde cep telefonundan mesaj atıp yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince düzenlenen baskınla kurtarıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi 5082 Sokak üzerindeki bir bekar evinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ve evden çıkmasına izin verilmediğini ileri sürerek bir yakınına cep telefonuyla mesaj atıp yardım istedi. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde N.T. (17) adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

