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Utaş Uşakspor'dan Akit'e çarpıcı açıklamalar! '300 TL olan bilet fiyatını tasvip etmiyoruz'

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Aydın 1923 kulübünün Utaş Uşakspor taraftarlarına belirlediği 300 TL'lik bilet fiyatlarının yankıları sürmeye devam ediyor. Uşakspor şube sorumlusu Feyyaz Atalay bu skandal kararı Akit'e değerlendirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 02:21
Utaş Uşakspor'dan Akit'e çarpıcı açıklamalar! '300 TL olan bilet fiyatını tasvip etmiyoruz'

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Aydın 1923'ün uyguladığı skandal bilet fiyatının tepkileri sürüyor. Utaş Uşakspor futbol şube sorumlusu Feyyaz Atalay bu skandal kararın ardından Yeniakit'e konuştu.

'YAPILANI TASVİP ETMİYORUZ'

Bilet fıyatının abartıldığını belirten Atalay, 'Bu hafta oynayacağımız Aydın 1923 maçıyla alakalı Salı gününden itabaren Utaş Uaşakspor taraftarının Aydın'a gelmeyeceği alakalı bir karar çıkmadı. Aksine Uşakspor taraftarı karşılaşmaya izlemeye gelebilir kararı çıkıp 450 500 kişilikde kontenjan ayarlanmıştı. Bugun itibariyle biz kulüp yetkilileriyle irtibata geçtiğimizde bilet fiyatlarının 300 TL olarak misafir takım yerini belirlemişler... Bizde arkadaşlara söyledik gelmeyin mi demek istiyorsunuz? Neden böyle oldu söylediğimizde yönetim kararının olduğunu belirttiler. Bizde bunun üzerine TFF aradık ve maç planlamadaki arkadaşlarla görüştük ve bu yıl biletleri kaça sattılarsa o bilet fiyatının üzerine en az yüzde 130 civarında fiyat koyabileceklerini belirttiler... TFF'nin bize yapabilecek bir şey olmadığını sadece PFDK'ya sevk edebiliriz yanıtını aldık...' ifadelerini kullandı.

Karşılaşmasının önemine de değinen Feyyaz Atalay, 'Biz futbolun seyirciyle güzel olduğunu bunu defalarca deklare ediyoruz biz her maçımızda evimizde 7 bin kişiye oynuyoruz... Şampiyonluğa oynuyoruz biz bu süreçte Aydın'da galip geldiğimiz takdirde şampiyon oluyoruz tabi bu durumda Aydın 1923'de küme düşmüş oluyor. İki Ege takımı şuan karşı karşıya geliyor fikstürden ötürü gönül isterden Aydınspor'da düşmesin istiyorduk ama durum buralara geldi. Yapılanı tasvip etmiyoruz futbol seyirciyle güzel bizde Aydın'a şampiyon olmak için gidiyoruz...' şeklinde konuştu.

- SİYASİ BİR KARAR VAR MI ?

Siyasi bir neden olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum ve düşünmekte istemiyorum sonuçta futbolu siyasete karıştırmıyoruz... Bilet fiyatının 300 TL yapılmasında korku mu var yada ne küme düşme durumlarından dolayı mıdır bilemiyorum. Keşke Ege'nin takımı küme düşmeseydi... Bizim galip gelmemiz durumda Aydınspor'un küme düşmesi kesinleşiyor fakat bizi Uşakspor düşürdü damgası yemekten de çekiniyoruz... Çünkü burdaki sorumluluğu kendi şehirlerinde aramaları lazım kendi ilinde sezon başında o transfer yasağını açamamaları veya teknik olarak düzenini ayarlayamaması gibi faktörlerden dolayı kendilerini eleştirmeleri gerekiyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 02:21
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