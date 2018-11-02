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Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sampaoli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

02 Kasım 2018 Cuma 19:49
Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da

Phillip Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de gündem Jorge Sampaoli...

Sarı-Lacivertlilerin, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli teknik adama teklifte bulunduğu iddia edilmişti... Haber Global TV'nin ulaştığı Jorge Sampaoli'nin menajeri, Fenerbahçe'nin uzun vadeli proje isteğine olumlu baktıklarını, resmi teklif yapılmasa da temasın olduğunu belirtti.

AVUKATI İSTANBUL'A GELDİ

Teknik Direktör Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Deneyimli teknik adamı Paraguay Milli Takımı'nın da istediği ifade ediliyor.

2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı agresif futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:49
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