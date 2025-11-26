  • İSTANBUL
Yerel Üst geçit TIR’a dayanamadı! Köprü yerinden söküldü
Yerel

Üst geçit TIR’a dayanamadı! Köprü yerinden söküldü

Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR’ın çarpması sonucu ikiye ayrılan üst geçit ağır hasar aldı. Yaya geçişine kapatılan köprü, belediye ekipleri tarafından gece boyunca kesilerek kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde iş makinesi taşıyan bir TIR’ın çarpmasıyla ağır hasar gören üst geçit, gece saatlerinde tamamen sökülerek kaldırıldı.

 

Araçta sıkıştılar

Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında iş makinesi taşıyan şoför B.O. idaresindeki 34 FD 3363 plakalı TIR üst geçide çarparak 2 parçaya ayrıldı. Çarpmanın şiddetiyle şoför B.O. ile yolcu koltuğundaki Y.O. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı B.O. ile Y.O. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre çift yönlü olarak araç, hasar meydana gelen üst geçit ise yaya trafiğine kapatıldı.

 

Kaza sonrası ağır hasar oluşan ve kullanıma kapatılan üst geçit, gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından kesildi. Merdiven kısmından ayrılan köprü, yok kenarına alındı.

