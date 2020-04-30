  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

UNICEF’ten Sudan’da kalkınma ve sağlık projelerine 6 milyon dolar destek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:49:38 -
UNICEF’ten Sudan’da kalkınma ve sağlık projelerine 6 milyon dolar destek

HARTUM (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın doğusundaki kalkınma projeleri için 6 milyon dolar ayırdığını duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, UNICEF ile doğudaki Kızıldeniz eyalet yönetimi, kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 6,1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

UNICEF Kızıldeniz Temsilcisi Vidad Osman, destek planının kalkınma hizmetleri, salgınlarla mücadele, acil sağlık durumlarına müdahale ve savunmasız grupları desteklemeyi kapsadığını söyledi.

UNICEF, bu ay Mavi Nil ve Güney Darfur eyaletleri ile de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve kalkınma projelerinde kulanılmak üzere 18 milyon dolarlık destek anlaşması imzalamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 375 Kovid-19 vakası görüldü. Salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi iyileşti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı