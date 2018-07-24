Ünal Karaman: Oyuncularım gıklarını çıkarmadan çalıştılar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Al Duhail maçının ardından yaptığı açıklamada, ağır antrenmanlar sonucu maçlar oynadıklarını belirterek, "Sizler konuya hakimsiniz. Ağır antrenmanlar sonucu oynuyorsunuz. Her ne kadar kulübümüz özveride bulunup bize böyle kamp dönemleri hazırlasa da uzun kamp döneminde en ufak bir sesin yükselmediği ve sadece çalışma konsantrasyonunun olduğu ve çalışmanın olduğu bir kamp dönemi oldu. Ben oyuncularıma ayrı bir parantez açarak teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten gıklarını çıkartmadan çalıştılar, çok yoğun çalıştılar. Çok dar aralıklarla oynanan yapılan ağır antrenmanlar sonrasında oynanan müsabakalarda sonuç bizim için önemli değil. Olsa kötü mü olurdu. Moral anlamında iyi olurdu. Biz farklı kazansak yada yenilsek de takım anlamında bizim bir fikrimiz var. Trabzon’a dönünce bu fikrimizi daha net ortaya koyacağız. Trabzon’a dönünce daha detaylı bu konularla ilgili sizler de bilgi sahibi olursunuz"ifadelerini kullandı.