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Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

- Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü anısına düzenlenen yarı maraton, 6 Ocak Pazar günü koşulacak

18 Aralık 2018 Salı 17:57
Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu


ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü anısına bu sene 9'uncusu organize edilen 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 6 Ocak Pazar günü koşulacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve "Atatürk'ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla Adana Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek yarı maraton kapsamında, halk koşusu da yapılacak.

Kentin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan yarı maraton, tarihi, kültürel ve turistik değerleri yansıtan yapıların yer aldığı güzergahta koşulacak.

Atatürk Parkı'ndan başlayacak yarı maratonda, Adana Tren Garı, Taşköprü, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Yağ Camisi, Büyüksaat Kulesi, Tarihi Kız Lisesi, Sabancı Merkez Camisi, Arkeoloji Müzesi, Adnan Menderes Sahil Yolu ve Eski Baraj gibi yerlerden geçilecek.

Yarı maraton kapsamında toplam 121 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:57
  1. Adana
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Adana Valiliği
  4. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

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