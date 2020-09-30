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Ekonomi Ülker'den gıda israfıyla mücadelede önemli adım
Ekonomi

Ülker'den gıda israfıyla mücadelede önemli adım

Dünya genelinde gıda kaybı ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resources Initiative- WRI) tarafından yönetilen “10x20x30” girişimine Ülker de destek olacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:08:00 -
Ülker'den gıda israfıyla mücadelede önemli adım

İsrafsız şirket modeli prensibiyle çalıştıklarını hatırlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Dünya standartlarında kabul görmüş sürekli iyileştirme yöntemlerini kullanarak, “sıfır kayıp” hedefiyle çalışıyoruz” dedi. Buyurgan, şunları söyledi:

Kaynğında önlenecek

“Operasyonel mükemmellik yaklaşımımızla tedarik zincirimizi uçtan- uca ele alıyor ve sürekli gelişim döngüsü içinde kayıplarımızı azaltıyoruz. İsrafsız üretim kültürümüzle, ilk seferde hedeflenen kalitede üretiyor ve kayıpları kaynağında önlemeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, 2019 yılında toplam atıklarımızın yüzde 91’ini geri dönüştürdük. Yıllardır israfsız üretim modeliyle çalışarak bu kültürü tamamen içselleştirdik ve gelmiş olduğumuz noktada aldığımız ham maddelerin yüzde 98,9’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. Gıda sektöründe bu oranın dünya genelin- de en iyiler arasında olduğunu görüyoruz. Sıfır kayıp hedefi hiç bitmeyecek bir yolculuk ve biz bu çıtayı sürekli daha da yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Tedarikçi geliştirme programımıza da hız verdik. Tedarikçilerimizin kendi proseslerini sürekli iyileştirerek kayıplarını kaynağında önlemelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

 

Üçte biri israf ediliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre, her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanınüçte biri israf edildiğini hatırlatan Buyurgan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu veriler ışığında, gıda atıklarının azaltılması önemli konu başlıklarından biri olarak önümüzde duruyor. Ülker’de uzun yıllardır gıda israfının engellenmesi konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 10x20x30 girişimine destek vererek sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım daha attığımıza inanıyoruz. Umarız ki bu iş birliğinden doğan güçle Türkiye’de gıda israfının engellenmesi konusunda örnek bir model ortaya koymayı başarırız.”

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