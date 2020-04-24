Ülke ayağa kalktı! Koronavirüse yakalanan hemşireyi çalışmaya zorladılar
Japonya'nın Osadak kentinde bir hastane, koronavirüse yakalandığı tespit edilen personelinin gece vardiyasında çalışmasını istedi.
Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bir skandala imza atıldı.
Japonya basınında yer alan haberlere göre, bugüne kadar 126 personelinde koronavirüs tespit edilen Namihaya Rehabilitasyon Hastanesi'nde görevli hemşireye yapılan virüs testi pozitif çıktı. Osaka kentindeki hastanenin, koronavirüse yakalanan hemşireyi çalışmaya zorladığı belirtildi.
Gece vardiyasında çalışması istendi
Hastane yönetimi test sonucunu bilmesine rağmen, daha önce planlandığı üzere hemşireden gece vardiyasında çalışmasını istedi.
Karar, ülkede büyük tepki çekerken, hastane yönetimi de iddiaları doğruladı.