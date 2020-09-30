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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı,
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı,

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:52:30 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi, 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı,
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