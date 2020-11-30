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Aktüel Ukrayna, Rusya'yı Kırım Platformuna davet için uygun yöntem arıyor
Aktüel

Ukrayna, Rusya'yı Kırım Platformuna davet için uygun yöntem arıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:03:32 -
Ukrayna, Rusya'yı Kırım Platformuna davet için uygun yöntem arıyor

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Rusya'yı Kırım Platformuna kesinlikle davet edeceklerini ve davet için uygun yöntem aradıklarını belirtti.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre Ceppar, Rusya'nın Kırım'daki durumdan sorumlu olduğu için Kırım Platformuna katılması gereken ilk ülke olduğunu vurguladı.

Bu nedenle Rusya'yı kesinlikle platforma davet edeceklerini belirten Ceppar, "Davet edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Davet için uygun yöntem arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.


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