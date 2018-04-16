Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi listesine aldı!

UEFA, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar arasında Galatasaray'a da yer verdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi listesine aldı!

UEFA, resmi internet sitesinde liglerin şu an bitmesi halinde 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına hangi takımların gireceğini listeledi.

Listeye Türkiye'den Galatasaray dahil edildi. 2018 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sistemde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya, gruplara 4 takım gönderecek. Sarı kırmızılı kulübün, UEFA tarafından ceza alacağı ve Avrupa kupalarından men edileceği iddia ediliyordu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise UEFA'nın Türk takımlarına ceza vermek istemediğini söylemişti.

Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu UEFA'nın Şampiyonlar Ligi listesi şu şekilde;

İspanya: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Valencia
Almanya: Bayern Münih, Schalke, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund
İngiltere: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham 
İtalya: Juventus, Napoli, Roma, Lazio
Fransa: Paris Saint-Germain, Monaco
Rusya: Lokomotiv Moskva, Spartak Moskva
Portekiz: Porto
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
Belçika: Club Brugge
TÜRKİYE: GALATASARAY

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yahudi spekülatör Soros, Macaristan'a el attı
    1. Yahudi spekülatör Soros, Macaristan'a..
    2. Osmanlı insanının rehberi Resulullah'tı
    3. UNaLab Projesi’nde ilk çalıştay yapıldı
    4. Sinop Milletvekili Maviş Durağan..
    5. İsrail'den bir skandal karar daha!
    6. Antalya’da'çocuğum hasta 100 bin TL..
    7. Afganlar ülkelerine gönderiliyor
    8. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
    9. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
    10. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
    11. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
    12. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    13. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
    14. Dortmund'da sakatlık şoku!
    15. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
    16. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
    17. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
    18. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
    19. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
    20. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?