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UEFA Avrupa Ligi'nde maç programı belirlendi

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:02
UEFA Avrupa Ligi'nde maç programı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda maç programı açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre son 32 turu ilk maçlarında Fenerbahçe ile Rusya ekibi Zenit, 12 Şubat Salı günü, Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica da 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te karşılaşacak.

İki takımın da deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmaları ise 21 Şubat Perşembe günü yapılacak. Fenerbahçe'nin Zenit'e konuk olacağı mücadele TSİ 20.55'te, Galatasaray'ın Benfica ile deplasmanda oynayacağı müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:02
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. UEFA Avrupa Ligi

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