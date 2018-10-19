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Uçuşun yeni adresine promosyon dopingi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından İstanbul Yeni Havalimanı için yapılan promosyon fiyatları ile satılan biletlerin sayısını açıkladı.

19 Ekim 2018 Cuma 15:07
Uçuşun yeni adresine promosyon dopingi

Açılışına günler kalan İstanbul Yeni Havalimanı’ndan uçmak isteyenler, promosyon fırsatını kaçırmadı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan, İstanbul Yeni Havalimanı için Bakü, Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile satılan biletlerin sayısını açıkladı.

Bilal Ekşi, “7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı’ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile uçun” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:07
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. THY
  5. İstanbul Yeni Havalimanı
  6. Türk Hava Yolları

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