Uçuruma yuvarlanan ve yanan kamyonun sürücüsü feci şekilde öldü
Gaziantep'te madende çalışan kamyon uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü 23 yaşındaki Yasin Soylu hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi'nde bulunan maden ocağında meydana geldi. Özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Yasin Soylu'nun (23) kullandığı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu uçuruma yuvarlandı. Devrilen araçta yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri araç sürücüsü Yasin Soylu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.