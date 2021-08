TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’ndan sel felaketi mesajı

Oğuzhan Gültekin Ankara

“Ülkemizde meydana gelen ve adeta ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının ardından Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük’te yaşanan sel felaketleri bizleri derinden üzmüştür” diyen TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile oluşan bu ve benzeri afetler insan sağlığına, hayvan sağlığına, çevre sağlığına ve eko sisteme telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, ülkemizde de eş zamanlı olarak ard arda meydana gelen ve boyutları büyük afetlerle eşdeğer olan yangın, deprem ve sel felaketleri sadece yerleşim yerleri üzerindeki maddi hasarlara değil, çok sayıda can kayıplarına da sebebiyet vermiş ve özellikle çevresel etki ve yaban hayatı sistemi üzerinde de telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara yol açmıştır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bu ve buna benzeri afetlerde mutlak suretle başta insan sağlığı hayvan sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili meslek örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak acil eylem planları oluşturularak, afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, ilk yardım ve tedavi hizmetlerinde, afet sonrası ise rehabilitasyon ve afet risklerini azaltmaya yönelik hazırlanacak ortak projeler hızla hayata geçirilmelidir. Bu konuda TVHB Merkez Konseyi ve Oda Başkanlıklarımız Elazığ, Malatya ve Van depremlerinde, Antalya ve Muğla illeri başta olmak üzere ülkemizin çeşitli illerindeki orman yangınları olmak üzere farklı zamanlarda meydana gelen deprem, yangın ve sel felaketlerinde zarar gören sahipli-sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik olarak her zaman gönüllülük esası çerçevesinde acil olarak devreye girmiş ve karşılık beklemeksizin her türlü olumsuz şartlara rağmen hasta ve yaralı tüm hayvanlarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını ücretsiz olarak yapmıştır. Tüm doğal afetlerde olduğu gibi son iki gündür Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük’te meydana gelen sel felaketinde de TVHB Merkez Konseyi Başkanlığının koordinatörlüğünde İl ve Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanlıklarımız afetten zarar gören hayvanların bulundukları yerlerden güvenli yerlere taşınması ve yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini 7/24 aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu bağlamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak öncelikle bu tür afet ve felaketlerde hiç bir karşılık beklemeksizin Oda Başkanlıklarımızın koordinatörlüğünde gönüllü olarak görev yapan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim meslek mensupları, tüm varlığı ile bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da ülkemizde yaşanacak tüm afet ve felaketlerde Devletimizin ve Milletimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.