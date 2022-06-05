TVHB Başkanı Eroğlu’dan dikkat çeken açıklamalar!

YENİ AKİT ANKARA

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Çevre, insan ve hayvan sağlığı bir bütün olarak görülmeli”

“Sağlıklı bir dünya herkesin sorumluluğudur. Doğayı kirletirsen kirlenirsin” diyen Erdoğlu, “Bu yıl Dünya Çevre Günü; ‘Tek Bir Dünya’ sloganıyla, sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam vurgusu ile kutlanacaktır. BM, Dünya’nın karşı karşıya kaldığı üç acil durumu şu şekilde sıralıyor; iklim insanın ve doğanın uyum sağlayamayacağı kadar hızlı ısınıyor. Habitat kaybı ve diğer baskılar, tahminen 1 Milyon türü yok olmakla tehdit ediyor Kirlilik, havayı, toprağı ve suyu zehirlemeye devam ediyor. Çevrenin korunması, insan ve hayvan sağlığının korunması için vazgeçilmez bir öğedir. İnsan, hayvan ve çevre ilişkilerinde, halk sağlığına hizmet eden ‘Tek Sağlık Konsepti’ adı altında disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi bunun için gereklidir. Çevrenin korunması ile insan ve hayvan sağlığının korunması bir bütün olarak görülmeli ve ortaya çıkan sorunlar birlikte çözüme kavuşturulmalıdır. Çevre sağlığı tüm yaşamların temel hakkı, dünyanın öncelikli konusudur. İnsanlığın yapması gereken; ekosistemi oluşturan canlı ve cansız her bir varlığı birini diğerine tercih etmeden, var oluş sebebine ve birbirleri ile olan etkileşimlerini dikkate alarak, onları kendi doğal habitatında ve doğal yaşam koşulları içinde koruyup kollayarak ekosistemin devamlılığını sağlamaktır” dedi.

“Sıfır atık teması anlamlı ve sevindiricidir”

Eroğlu şöyle devam etti;23 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türkiye Çevre Haftası Genelgesi’ ile Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha katılımcı, çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanacak. Türkiye Çevre Haftası’nın ilk kez bu yıl ‘Sıfır Atık’ temasıyla gerçekleştirilerek bir farkındalığın ortaya konulması çok anlamlı ve sevindirici bir başlangıç olmuştur. Çevre sağlığının bir insan hakkı olarak hayat bulabilmesi için ulusal ve uluslararası hukuki yapının oluşturulması ehemmiyetli bir husustur. Ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olması için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır. Nesli tehlike altında olan kara, deniz ve su altı yaşamındaki canlıların korunmalarının sağlanmasına yönelik planlar uygulamaya konulmalıdır. Önemine binaen yaban hayatı kaynaklı zoonotik hastalıkların en son örneği olan Kovid-19 pandemisi ile insanlığa verdiği zararları düşündüğümüzde türler arasında barışçıl ve yapıcı faaliyetlerin ve türlerin sağlıklı yaşamlarını sağlayacak sağlıklı ekosistemin kurulması herkesin derdi ve önceliği olmalıdır. Bu amaçla esas olan tüm türlerin varlığının doğal denge çerçevesinde sürdürülebilir kılınmasından yana olmak, Sağlıklı Ekosistem için Ekosistem Sağlık Düzeni hedefini gerçekleştirmektir. Aksi takdirde bertaraf olunacağı unutulmamalıdır”