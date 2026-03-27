Tutuşan Fransızlar çareyi İspanya'da buldu

Haydut Amerika ile terör devleti İsrail'in İran'a vurmasının ardından devam eden küresel enerji krizinde, vatandaşlarının mağduriyetini hafifletmek için İspanya hükümetinin, akaryakıt fiyatlarında yaptığı indirimden sınıra yakın olan Portekizliler ve Fransızlar da yararlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana devam eden küresel enerji krizinde, vatandaşlarının mağduriyetini hafifletmek için İspanya hükümetinin, akaryakıt fiyatlarında yaptığı indirimden sınıra yakın olan Portekizliler ve Fransızlar da yararlanıyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu küresel enerji krizinden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü.

İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.

Haberlerde, sınıra yakın olan Portekizlilerin ve Fransızların araçlarının depolarını İspanya'da doldurarak yaklaşık 20 avro tasarruf ettikleri kaydedildi.

İspanya'nın kuzeydoğuda Fransa ve batıda Portekiz ile olan sınırlarında, normalden fazla araç yoğunluğu gözlendiği, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Haberlerde, Fransa'da litre başına mazotun 2,12 avro, benzinin 1,99 avro olduğu, İspanya'da ise hükümetin aldığı önlemlerle mazotun 1,80 avro, benzinin de 1,62 avroya gerilediği ifade edildi.

 

"Buradan benzin almak çok daha uygun"

Sınırdaki çok kısa bir mesafeden Portekiz'den gelerek İspanya'nın Fuentes de Onoro kasabasından benzin alan Aurelio Pereira adlı Portekizli, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "İspanya ile aradaki fark litre başına yaklaşık 20 sent. Buradan benzin almak çok daha uygun." dedi.

Bu kasabadaki bir benzin istasyonunda çalışan Jorge Costa da "Bu istasyonlardaki müşterilerin yüzde 95'i Portekizli. Zaten normalde depo başına 10 avroluk bir tasarrufları vardı. Şimdi bu fark daha da büyüdü. O yüzden daha çok geliyorlar." diye konuştu.

Diğer yandan tüketici dernekleri, İspanya'da hükümetin aldığı önlemlere rağmen akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine oranla ciddi oranda artış gösterdiğine dikkati çekerek, özellikle mazotta bir yıl öncesine oranla bir aracın deposunun 19 avro daha pahalıya dolduğuna işaret etti.

Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi
Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Dünya

Akaryakıt Krizi dünyayı vuruyor! Yakıt alımına sınır getirildi

Akaryakıta savaş zammı!
Akaryakıta savaş zammı!

Ekonomi

Akaryakıta savaş zammı!

Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu!
Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu!

Gündem

Pompadaki rakamlar alev aldı, sürücüler kontak kapatma noktasına geldi! Akaryakıt kabus oldu!

Akaryakıtta indirim: Motorinin litresi 70 liranın altına geriledi
Akaryakıtta indirim: Motorinin litresi 70 liranın altına geriledi

Gündem

Akaryakıtta indirim: Motorinin litresi 70 liranın altına geriledi

