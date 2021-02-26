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Gündem Türkiye'nin Pantsir-S1'i Libya'dan aldığı iddia edildi
Gündem

Türkiye'nin Pantsir-S1'i Libya'dan aldığı iddia edildi

Türkiye'nin yerli İHA'sı Bayraktar TB2 karşısında etkisiz kalan Libya'da Hafter güçleri tarafından kullanılan Pantsir-S1'in incelenmek için Türkiye'ye nakledildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 01:45:00 - 2021-02-26 01:50:16
Türkiye'nin Pantsir-S1'i Libya'dan aldığı iddia edildi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile müttefik olan güçler, 18 Mayıs 2020'de Batı Libya'daki Halife Hafter'in El-Watiya hava üssüne baskın yaptıklarında, Rus yapımı bir Pantsir füze savunma sistemini ele geçirmişti.

The Africa Report'un haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarından birinin Pantsir-S1'i Libya'dan çıkarıp Türkiye'ye teslim edeceğini ve Pantsir'in Türkiye'de incelemeye alınacağını iddia etti.

Haber Türkiye tarafından doğrulanmazken, bu konuda ne Libya'dan ne de Rusya'dan bir açıklama gelmedi.

 

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