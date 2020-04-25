Türkiye'den yardım alacaklardı... Başbakan ve bakan birbirine girdi!

Yeni tip koronavirüsün en öldürücü noktaya geldiği ülkelerden biri Almanya'da maske takmak zorunlu ancak ülkedeki üretim yetersiz. Acemi Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise tanınmış Alman işadamı, Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Başkanı Rolf Königs'in Türkiye'den göndereceği milyonlarca maskeye, Türkiye düşmanlığı nedeniyle izin vermek istemedi.

"5 milyon maske göndereyim"

Sabah'ın haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, maske sıkıntısı çekilen günlerde, 78 yaşındaki ünlü işadamı Rolf Königs'in, "Türkiye'den 5 milyon maske göndereyim" teklifine çok sevindi. Ancak maskeler yurtdışından ithal edileceği için, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın onayı gerekiyordu. Laschet'in sevinci kursağında kaldı.

Tartışma çıktı

Bunun üzerine Başbakan Armin Laschet, Heiko Maas'ı aradı. Bu görüşmede ikili kavga etti. Maas'ın, "Şahsen Türkiye gibi otoriter yönetilen ülkelerden maske alınmasına karşı çıkıyorum" dediği öğrenildi. Laschet bu bahaneye, "Herhalde Çin, Türkiye'den daha demokratik değildir" cevabını vererek tepki gösterdi.

Türkiye düşmanı

İplerin iyice gerilmesi ve Laschet'in büyük baskısı üzerine sonunda Maas 5 milyon değil, 2 milyon maskenin getirilmesine izin verdi. Bakan Maas, Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatını sert dille eleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Maas'a, "Eğer siyasetten anlasaydın, böyle konuşmazdın" cevabını vermişti. Ekonomi Bakanı Altmaier, 8 ile 12 milyar arasında maskeye ihtiyaç olacağını söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dışişlerine geçmeden önce Adalet Bakanı'ydı. Türkiye karşıtlığını o kadar ileri seviyeye taşıdı ki Can Dündar gibi Türkiye düşmanı birini adli yılın açılışında konuşturdu. Almanya'da aklı başında birçok insan bakanın bu tutumuna tepki gösterdi. Ama Maas, Can'ı vitrine çıkartmak için elinden geleni yaptı. Şimdi de akıllara, "Acaba maskelerin alınmaması için Can mı akıl verdi?" sorusu geldi.