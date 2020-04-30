  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeler Güney Afrika'da

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:51:26 -
Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeler Güney Afrika'da

ANKARA (AA) - Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ye ait A400M tipi uçağımız Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Sağlık malzemelerini taşıyan uçak, dün gece Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan kalkmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı