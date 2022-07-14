Türkiye’den 91 ülkeye antepfıstığı satışı

2021 yılında 110 ülkeye 209 milyon 686 bin dolar tutarında ürün gönderilmişti. Geçen senenin ilk 6 ayında 8 bin 285 ton ürün ihraç edilmiş, 85 milyon 182 bin dolar kazanç sağlanmıştı. Bu senenin aynı döneminde ise 91 ülkeye 12 bin 258 ton ürün satıldı ve 111 milyon 456 bin dolar gelir elde edildi.

İlk yarıda en çok fıstık ihracatı gerçekleştirilen ülke 17 milyon 43 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 9 milyon 363 bin dolarla Kırgızistan, 6 milyon 828 bin dolarla Irak izledi.

Sonuçlar sevindirici

Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye’nin bu yılın ocak-haziran döneminde antepfıstığı ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 arttırdığını söyledi. Kaya, şöyle konuştu: “Geliştirilen politikaların iyi sonuçlar verdiğini tahlil etmek mümkündür ancak tabii ki fıstığın ilk kez meyvesini verdiği bu topraklardan çok daha büyük rakamlar elde edilebilir. Urfa, en çok fıstık ağacına sahip şehir. Rekolte açısından da her dönem birinciliği göğüslemektedir. İklim şartlarını ve küresel krizleri göz önünde bulundurursak yakalamış olduğumuz ihracat oranı bizler için sevindirici.”