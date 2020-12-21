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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:11:31 -
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
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