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Aktüel Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas
Aktüel

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 20:51:00 - 2022-07-25 20:52:17
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.

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