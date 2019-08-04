0553 313 94 23

Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları

- Türkiye Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi Yarışları'nın ilk ayağı İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi

04 Ağustos 2019 Pazar 21:05
Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları


İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Funboard sınıfında düzenlenen Türkiye Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi Yarışları'nın ilk ayağı, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlendi.

Göztepe Yelken Kulübü ev sahipliğinde Urla-İçmeler parkurunda 1-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışların sonucunda 24 kupanın 12'sini Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcuları kazandı.

Yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 21 yaş altı genç kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ela Dönmez birinci, aynı kulüpten Lara Mey Yalçın ikinci, ferdi yarışan Asya Anastasya Varıcıoğlu üçüncü

- 21 yaş altı genç erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Ali Maga birinci, Göztepe Spor Kulübünden Emir Gürsoy ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübünden Olcay Yurtseven üçüncü

- 17 yaş altı kızlar kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından İpek Kaçan birinci, Aylin Özay ikinci, Elit Ercan üçüncü

- 17 yaş altı erkekler kategorisi: Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Sarp Kahraman birinci, Berke Özay ikinci, ferdi yarışan Halil Özbey üçüncü

- 15 yaş altı erkekler kategorisi: Yeni Foça Kulübü sporcusu Ege Berk Vokan birinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Ozan Özay ikinci, Ali Günem üçüncü

- Kadınlar kategorisi: Göztepe Spor Kulübünün dünya şampiyonu milli sporcusu Fulya Ünlü birinci, Mimar Sinan Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Nimet Tulumen ikinci

- Erkekler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Ertuğrul İçingir birinci, Kırmızı Çizgi Kulübü sporcusu Ege Şefik Kurt ikinci, ferdi yarışan Ali Palamutçu üçüncü

- Masterler kategorisi: Göztepe Spor Kulübü sporcusu Tayfun Önür birinci, Çeşmealtı Windsurf Kulübü sporcusu Özfer Uralp ikinci, Çağla Kubat Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Talat Aşıkoğlu üçüncü

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Ödül töreninde konuşan milli sörfçü Çağla Kubat da organizasyondan dolayı Göztepe Spor Kulübüne teşekkür etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:05
  1. Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi
  2. Türkiye Rüzgâr Sörfü/Slalom Türkiye Ligi
  3. Türkiye Yelken Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni yapıldı
    1. 21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza..
    2. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    3. ABD'de saldırı! Çok sayıda yaralı var
    4. Kurtdere’ye Ali Gürbüz damgasını vurdu
    5. ABD’de silahlı saldırılar sonrasında 5..
    6. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    8. Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    9. İYİ Partili isim MHP'ye geçti
    10. Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları
    11. Kafasına bir el ateş eden polis memuru..
    12. İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait
    13. Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
    14. Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5..
    15. Antalya’da 41 boğa güreş tuttu
    16. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    17. Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi..
    18. Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
    19. Türk sporculardan 9 madalya
    20. ABD’li bilim adamları keşfetti:..
    21. Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa..
    22. Atletizmde Kayseri Farkı
    23. Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı..
    24. ‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
    25. 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı..
    26. Konya’da motosiklet otomobile çarptı:..
    27. Suvarlı beldesindeki belediye..
    28. Kerkük Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    29. Çalımbay: “Beşiktaş maçına mükemmel..
    30. FETÖ’nün sözde asker ve mahrem yapısı..
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar