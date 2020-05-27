Türkiye, şehit diplomatın katilinin şartlı tahliye talebinin reddedilmesini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın şehit olduğu terör saldırısından hükümlü terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin reddedilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ın 28 Ocak 1982 tarihinde şehit olduğu terör saldırısını Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba, Ermeni terör örgütü adına düzenlediği hatırlatılarak, yakalanan Hampig Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırıldığı kaydedildi. Firar eden diğer terörist Krikor Saliba’nın ise 1982 yılında Lübnan iç savaşında öldüğünün iddia edildiği belirtildi.

Terörist Sasunyan’ın, ABD yasalarını zorlamak niyetiyle, şartlı salıverilme hakkından yararlanmak üzere 2019 yılında bir kez daha başvuru yaptığı vurgulanarak 27 Aralık 2019 tarihinde görülen şartlı tahliye duruşmasında, Sasunyan’ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar verildiği belirtilerek, "Bu kararın uygulanmaması yönündeki beklentimiz, gerekçeleriyle birlikte ilgili ABD makamlarının dikkatine getirilmiştir. Kaliforniya Valiliği, 26 Mayıs 2020 tarihli nihai kararında şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmiştir" denildi.

Açıklamada, "Terörist Sasunyan’ın alçakça işlediği ve mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi sergilemediği bu cinayet hastalıklı ve çarpık bir ideolojinin korkunç boyutlarını ortaya koyan bir suç olarak asla unutulmayacaktır.

Dünyadaki nefret söyleminin ve aşırıcılığın vardığı son nokta olan terörün cezasız kalmayacağını bir kez daha gösteren bu karar memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve terör kurbanı tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesi kullanıldı.