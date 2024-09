Türkiye enerji oyununu değiştiriyor! İşte Batı’yı şoke edecek hamle

Eray Güçlüer, Türkiye’nin enerji hamlelerini ve dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarını değerlendirdi. Akşam gazetesi yazarı Güçlüer, Somali ile yapılan enerji arama anlaşmasının Türkiye’nin enerji stratejisi açısından önemli olduğunu belirtti. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinin de Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada kilit rol oynayacağını söyleyen Güçlüer, enerji bağımsızlığının Türkiye’nin stratejik gücünü artıracağını ifade etti. İşte Eray Güçlüer'in yazısı:

"Aslında gündemimiz İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği siber ağırlıklı istihbarat operasyonu ama bu konu biraz daha olgunlaşa dursun, ben geçen pazar günü yazdığım milli enerji konusunun devamını getireceğim. İsrail'in çağrı cihazları üzerinden Hizbullah'a yaptığı saldırıyı inşallah bir sonraki yazımda detaylı olarak anlatacağım. Tek bir söz söylemem gerekirse güvenlik kimseye emanet edilemez.

Milli Enerji Hamlesi konusuna dönecek olursak Türkiye artık arama ve sondaj kapasitesi olan bir ülke durumunda. Türkiye'nin yurtdışındaki arama ve sondaj faaliyetlerinin artması sonucu yıllık sahip olunan petrolün üçte biri yurtdışından gelmektedir. Anlaşma yapılan ülkelerde Türkiye petrol ve doğal gaz araması yapmakta ve uluslararası ticaret hukuku normlarına göre bulunan petrol ve doğalgazın belirli bir bölümü Türkiye'ye getirilmektedir. Bu konuda son dönemde çok ciddi adımlar atılmaktadır. En son olarak Somali ile gerçekleştirilen anlaşma gereği Somali kıta sahanlığı enerji aramaları için Türkiye Petrolleri'ne tahsis edilmiş durumda. İlk etapta ağırlıklı olarak petrol olduğu düşünülen her biri beşer bin kilometre kare büyüklüğündeki üç alanda bizim Oruç Reis isimli sismik arama gemimiz Ekim ayından itibaren üç boyutlu sismik arama faaliyetlerine başlayacak. Bu aramalar sonucunda bulunacak petrol veya doğalgazın bir bölümü Türkiye'nin olacak. Tabi ki güvenliğin sağlanması için Türk Donanması da bölgede görev yapacak. Görüldüğü üzere ülkemizde henüz yeterli enerji yatakları keşfedilmemiş olabilir ama bu ihtiyacını dışarıya bağımlı olmadan başka yöntemlerle karşılayamayacağı anlamına da gelmiyor. Bu vesileyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Yıllık 38 milyar dolarlık enerji ithalat yükünü hafifletmek hatta ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyorlar ve bu konuda stratejik planlara sahipler. Örneğin Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi her geçen yıl artıyor. Enerjide dışa bağımlıysanız doğalgaz konusunda depolama kabiliyetinizin yüksek olması çok önemlidir. Bu kapsamda 2028 yılına kadar Tuz Gölü'ndeki depolama kapasitesinin toplam ihtiyacımızın %25'ini depolar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ

Akkuyu dünyanın en büyük, tek sahada her biri 2.5 milyar megavatlık dört reaktörün inşa edildiği ilk nükleer şantiyedir. İlk reaktör önümüzdeki yıl hizmete girecek olan Akkuyu'da tüm reaktörlerin 2028 yılına kadar devreye alınması planlanıyor. Yani her yıl bir nükleer reaktör hizmete girecek. Böylece Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'u karbonsuz, herhangi bir emisyon salınımı olmadan karşılanmış olacak. Bu reaktör sayesinde hem nükleer enerji altyapısına sahip olacağız hem de 30 milyon tonluk bir karbon emisyonundan da sakınmış olacağız. Akkuyu nükleer santrali inşaat sahasında çok ciddi bir çalışma devam ediyor, otuz binin üzerinde insan burada çalışıyor. Böylece çok önemli bir istihdam imkanı da yaratılmış durumda. Sonuçta üretimi ihtiyacını geçen ve her geçen gün enerjiye daha ucuz ulaşabilen bir ülke konumuna doğru gitmekteyiz. Sanayimizin ve gelişimimizin ana eksenini de zaten bu oluşturmaktadır."