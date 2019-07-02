Türkeli’de yaz futbol okulu açıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, antrenör Uğur Öztürk tarafından Türkeli Spor Kulübü Yaz Futbol Okulu açıldı.

Türkeli İlçe Huzur Dincel Stadı’nda faaliyetine başlayan, yaz boyunca çocukların kurs göreceği yaz futbol kursuyla ilgili antrenör Uğur Öztürk, "Kursumuz yoğun ilgi ve taleple kursumuza başladık. Önceliğimiz ve gayemiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı bir ruh ve beden gelişimi, takım ruhu ve spor ahlakını aşılayabilmektir. Bu konuda bize güvenen ve inanan tüm ailelere çok teşekkür ederim" dedi.