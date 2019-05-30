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Turkcell’den bayram tatilinde yola çıkacaklara güvenli ve keyifli sürüş deneyimi

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Kopilot’un mobil internetin wifi ile paylaşılabilmesini sağlayan yeni modeliyle, güvenli ve eğlenceli yolculuklar sunduğu duyuruldu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
Turkcell’den bayram tatilinde yola çıkacaklara güvenli ve keyifli sürüş deneyimi

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen Kopilot’un mobil internetin wifi ile paylaşılabilmesini sağlayan yeni modeliyle, güvenli ve eğlenceli yolculuklar sunduğu duyuruldu.



Turkcell mühendislerinin geliştirdiği Kopilot WiFi, araçlar telefonlara bağlayarak hayatı kolaylaştıracak. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yollarda olacak sürücülere uzun süre direksiyonda kalındığı gibi birçok önemli veriyi anlık olarak ileterek, güvenli sürüş sağlayacak. Özellikle çocuklu yolculuklarda artan internet ihtiyacı da karşılanarak, eğlenceli ve mutlu yolculuklar yapılacağı belirtiliyor. Sürücüler bayram tatili öncesi araç bakım servislerine giderek gerekli kontrolleri yaptırırken yolda yaşanacak kötü sürprizlere karşı Kopilot WiFi ile de hazırlıklı olacak. Birçok sürücünün arıza ve yolda kalma stresine son verecek.



Kısa mesajla arıza bildirimi


Yapılan bilgilendirmede; 1996 yılı ve sonrası otomobillerde bulunan OBD2 (On-Board Diagnostics 2) bağlantı noktasına yerleşik SIM kartı bulunan Turkcell Kopilot WiFi, Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlara yüklenen uygulama üzerinden kullanılıyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kullanım ve seyahat detayları gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. Sürücüler, yaptıkları seyahatleri harita üzerinden mesafe, ortalama hız, süre, zaman, yakıt tüketimi gibi bilgilerle ayrıntılı bir şekilde görebiliyorlar. Ayrıca, yapılan yolculuklar geçmişe dönük olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylı raporlar halinde incelenebiliyor. Kopilot WiFi ayrıca otomobilde meydana gelen arızaların kodlarını sürücülere hem SMS hem de uygulama üzerinden bildiriyor. Böylece sürücüler araçta oluşan ya da oluşabilecek arızaları görebiliyor.



Tüm sürüş bilgileri tek ekranda


Kopilot WiFi; sürüşle ilgili sert fren, ani hızlanma, sert dönüş, hız aşımı gibi durumları tespit ederek her seyahat için bir sürüş skoru da belirliyor. Sürücülerin sürüş deneyiminin iyileştirilmesi sağlanırken hem sürücünün hem de yolcuların güvenliği sağlanmış oluyor. Ayrıca Kopilot WiFi üzerinde bulunan darbe sensörüyle aracın park edildiği yerde herhangi bir kaza olması ya da aracın çekilmesi durumunda sürücüleri uyarıyor. Yine kaza halinde önceden belirlenen kullanıcılar SMS yoluyla bilgilendirilebiliyor. Otomobilin direksiyonu bir başkasına bırakıldığı durumlarda da belirlenen mesafe ve hız limitlerinin dışına çıkılması durumunda kullanıcılara bildirim gönderiliyor ve müdahale etmeleri sağlanıyor.



Kullanıcılar için bayram hediyeleri


Kopilot WiFi kullanıcıları otomobilleri hakkında ayrıntılı bilgi almanın ve internet paylaşımının yanı sıra anlaşmalı kurumlarda kasko sigortası, periyodik bakım, lastik satın alma, özel şoför gibi çeşitli hizmetlerden de yararlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
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