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Aktüel Türk TORAKS Derneği Halk Kongresi yarın başlayacak
Aktüel

Türk TORAKS Derneği Halk Kongresi yarın başlayacak

İnternet üzerinden canlı yayımlanacak kongrede pek çok konu, uzmanlar tarafından 25'er dakikalık oturumlarla halka anlatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:02:13 -
Türk TORAKS Derneği Halk Kongresi yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneğinin düzenlediği, internet üzerinden canlı yayımlanacak "Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve Kovid-19 Kongresi", yarın başlayacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim, yaptığı açıklamada, salgına karşı farkındalığı artırmak, Kovid-19'un akciğerleri nasıl etkilediği ile ilgili halka bilgi vermek üzere düzenledikleri kongrenin, yarın ve 30 Ekim'de, 12.00-18.00 saatleri arasında internetten canlı olarak yayımlanacağını bildirdi.

Kongrenin derneğin YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından ücretsiz ve şifresiz olarak izlenebileceğini belirten Müsellim, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Kovid-19'da neler yaşadık, ne yaşıyoruz?" başlıklı konuşmasıyla başlayacak kongrede pek çok konunun, 25'er dakikalık oturumlarda sohbet şeklinde konuşulacağını ifade etti.

Müsellim, kongrede "Kovid-19 tedavisindeki güncel bilgiler", "Zatürre ne zaman tehlikeli olur?", "Pandemi için iş yerlerinde hangi önlemleri almak gerekir?", "Kovid-19'dan sonra akciğerler tamamen iyileşiyor mu?", "Korona ve diğer solunum yolu infeksiyonları nasıl bulaşır?", "Çocuklar Kovid-19'a dirençli mi?", "Hava kirliliğinin Kovid yayılımı ile ilişkisi var mı?" gibi birçok konunun tartışılacağına işaret etti.

Sanat ve spor camiasından pek çok kişinin de kongreyi desteklediğine dikkati çeken Müsellim, şunları kaydetti:

"Kongrenin, havaların soğumasıyla Kovid-19 vakalarının daha artmasının beklendiği bugünlerde, Kovid-19'un yol açacağı sonuçlar konusunda bilgilendirerek, halkımızda önlemlere uyumun artmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Kongremizin bir diğer yararı da pandemi döneminde hastanelere başvurmakta tereddüt eden akciğer hastalarına, hastalıkları konusunda bilgi vermek olacaktır. Kongremizin programına ve duyurulara www.halkicinakcigerhastaliklari.com adresinden ulaşılabilir."


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