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Türk Telekom, Sırbistan deplasmanında

- Türk ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 10. maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına konuk olacak

18 Aralık 2018 Salı 09:36
Türk Telekom, Sırbistan deplasmanında


ANKARA (AA) - Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 10. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak.

C Grubu'nda geride kalan 9 haftada 4 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Türk Telekom, 4. sırada yer alırken, 3 galibiyet ve 6 yenilgiye sahip Partizan, 6. ve son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma, 77-72 Türk Telekom üstünlüğüyle sona ermişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:36
  1. 10. hafta
  2. Basketbol
  3. C Grubu
  4. Partizan
  5. Türk Telekom
  6. ULEB Avrupa Kupası

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