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Ekonomi Türk Telekom bir ilke daha imza attı
Ekonomi

Türk Telekom bir ilke daha imza attı

Türk Telekom, Türkiye’de bir ilke imza atarak simetrik 10 Gbps indirme ve yükleme hızları sağlayan yeni nesil XGS-PON teknolojisini, yerli üretime ivme kazandıracak ‘Açık kaynak kodlu’ erişim platformu üzerinde test etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:18:00 -
Türk Telekom bir ilke daha imza attı

8 saniyede indirecek

Bu yeni teknoloji sayesinde, 10 GB’lık bir film yaklaşık 8 saniyede, 75 GB’lık bir dosya ise 1 dakika gibi kısa bir sürede indirilebilecek. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını son hız sürdürdüklerini belirterek, “Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, Türk Telekom olarak bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Bu çalışmaların, gelecekte operatörlere müşterilerine sunacakları servisler için çeviklik ve çeşitlilik sağlayacağını vurgulayan Kıraç, “Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

5G’ye en hazır operatörüz

Kıraç, genişbant internet servislerinde kapasite, hız ve minimum gecikmenin önem kazandığı günümüzde, 5G ve fiber alanında geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar için son derece önemli olan fiber altyapılarının bu yılın 2’nci çeyreği itibariyle 314 bin kilometreye ulaştığını ve 5G’ye en hazır operatör olduklarını vurguladı.

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