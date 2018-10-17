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Türk savunma sanayiinin Pakistan’da gurur günü

Türk savunma sanayiinin en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:24
Türk savunma sanayiinin Pakistan’da gurur günü

Türk savunma sanayiinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. Denizde İkmal Gemisi için Karaçi’deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi’nde düzenlenen teslim törenine, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Murat İkinci, STM Karaçi Müdürü Halil Baş ile iki ülkenin askeri yetkilileri katıldı.

"İş birliği daha da güçleniyor"

Alvi, törende yaptığı konuşmada, geminin Pakistan’da bugüne kadar yapılan en büyük askeri gemi olduğunu söyledi.

Kardeş ülke Pakistan ve Türkiye arasında giderek daha da güçlenen iş birliğine dikkati çeken Alvi, bu kapsamda Türkiye’ye ve STM’ye teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:24
  1. Türk savunma sanayii
  2. Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT)
  3. Pakistan Deniz Kuvvetleri
  4. Denizde İkmal Gemisi
  5. Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi
  6. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi
  7. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  8. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere
  9. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Kaya
  10. STM Genel Müdürü Murat İkinci
  11. STM Karaçi Müdürü Halil Baş
  12. Pakistan

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