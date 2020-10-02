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Ekonomi Türk iş adamlarına Libya’dan yatırım çağrısı
Ekonomi

Türk iş adamlarına Libya’dan yatırım çağrısı

Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komitenin Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied başkanlığındaki heyet, 15-16 Ekim’de Pullman Otel’de gerçekleştirilecek Libya-Türkiye Ticaret Platformu’nda, Türkiye’den üst düzey siyasetçi, bürokrat ve iş adamıyla bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:43:00 -
Türk iş adamlarına Libya’dan yatırım çağrısı

Libya Ticaret Odaları Birliği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) öncülüğünde Libya Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek etkinliğe Libya’dan 200’den fazla, Türkiye’den de 100’e yakın üretici ve ihracatçı katılacak. Mohammad Abdul Karim Raied, şu bilgileri verdi: “Tüm sektörlerden Türk şirketlerini de ekimdeki toplantılara katılmaya ve Libyalı meslektaşları ile olası ve potansiyel anlaşmalar ve sonraki yatırımlar ile ilgili görüşmeler yapmaya davet ediyoruz. Altyapı geliştirme, konut ve gayrimenkul gibi sektörlerin yanı sıra sanayi sektörünün temsilcilerini özellikle aramızda görmek istiyoruz. Libya’nın yeniden yapılanma çabasına katkı sunması için Türk şirketlerini ülkemize davet ediyoruz.

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