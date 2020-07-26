Türk İHA'ları Yunan medyasına damga vurdu: Mükemmel bir şekilde koruyor

Adalar Denizi’ne kıyıdaş ülke orduları arasında envanterinde MALE sınıfı İHA bulunduran ve işleten tek donanma olan Türk Deniz Kuvvetleridir. Türk Deniz Kuvvetleri istihbarat, keşif ve gözetleme (İGK) faaliyetlerini bu platformlarla yürütmeye devam ediyor. Defence Turk tarafından 22 Temmuz’da Türkçe, 24 Temmuz İngilizce siteler üzerinden yapılan bahse konu aktarım Yunan savunma medyasından Defencenet.gr’nin de dikkatini çekti. Yunan medyasının referans aldığı bahse konu haberde; Türk Donanmasının aksine Yunanistan Donanmasının bahse konu – İGK- faaliyetleri insanlı hava platformlarıyla gerçekleştirebilmekte olduğu ifade edildi.

Yunan medyası da bu durumu gündeme taşıyarak "Türk Donanması Ege’deki imajını mükemmel bir şekilde koruyor" ifadelerine yer verildi.

Oruç Reis araştırma gemisini 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı ilgili yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) Yunanistan tarafından sert bir üslupla karşılanmıştı. Bölgede askeri unsurların varlığı üzerinden gerginliğinin yeniden tırmandırılmaya çalışıldığı bir döneme şahitlik ettiğimizi aktardık.

Özelikle yayımlanan NAVTEX ile Adalar Denizi’nde Yunanistan Donanmasının alarm durumuna geçtiği ifade ediliyor. Personel izinlerinin iptal edildiği ifade edilen Yunanistan Donanmasının bahse konu faaliyetleri icra etmekle sorumlu personeli için bu durum geçerlidir.

Güvenlik güçleri personelleri tarafından "Sıkıcı (Dull)" olarak nitelendirilen yani uzun süreli hedef gözetleme vd. görevlerin Adalar Denizi’nde icrası, Türk Donanması tarafından İHA sistemleri ile gerçekleştirilirken Yunan Donanması tarafından insanlı hava araçları kullanmaktadır.

Yunan medyasının yaptığı haberden öne çıkan ifade ise; "Türk İHA’larının uçuş esnasında aktardığı görüntülerden Türk Donanması, Ege’deki rutin imajını mükemmel bir şekilde koruyor, platformlarını kullanıyor ve Türk kıyılarına yakın hareket eden Yunan Donanmasına ait platformların nerede olduğunu biliyor gibi görünüyor" şeklinde oldu.

Türk Donanması ise NAVTEX öncesi dönemde de bölgede İHA platformları ile etkin bir şekilde İGK faaliyetlerini yürütmekteydi. NAVTEX sonrasında Türk Donanmasının bölgedeki İGK faaliyetleri personeli herhangi bir risk ortamına sokmadan rutinde de olduğu gibi 7/24 esaslı olarak devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ANKA tipi S/İHA ile Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 S/İHA aktif olarak işletilmektedir.

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