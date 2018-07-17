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Türk futbolunun köklü takımı kepenk kapatıyor: Futbolcular kamera karşısına geçti!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Elazığspor kapanma aşamasına geldi. PTT1. Lig’de mücadele eden Elazığspor’da sorunlar bir türlü aşılamıyor. Taraftarlar tarafından yapılan çağrılarda yetersiz kalınca kulübün futbolcuları kamera karşısına geçip şehrin ileri gelenlerinden Elazığspor için yardım çağrısında bulundular.

17 Temmuz 2018 Salı 15:53
Türk futbolunun köklü takımı kepenk kapatıyor: Futbolcular kamera karşısına geçti!

Elazığspor Takım Kaptanı Mehmet Yiğit, Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuşan Mehmet Yiğit, 4 sezondur Elazığspor’da forma giydiğini ve ilk kez bu kadar kötü bir süreç yaşadıklarını söyledi. Her kesimin Elazığspor’a sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyen Yiğit, "Ben 4 sezondur buradayım. İlk kez bu kadar kötü bir süreç yaşıyoruz. İnanılır gibi değil. Kampta giyecek malzememiz bile yok. Bazı arkadaşlarımız sivil kıyafetleriyle yemeğe iniyor. Bu şehrin takımı hiçbir şekilde bunu hak etmiyor. Dünden beri taraftarlar baskı yaparak takımımızın Elazığ’a dönmesini istiyor. Hem hazırlık maçı oynama açısından hem de hava şartlarından dolayı bizim burada kampa devam etmemiz lazım. Şuanda burada 5-6 kişiyiz. Bu takım kapanacaksa, bir şeyler olmayacaksa ve büyüklerimiz sahip çıkmayacaksa bizim de burada durmamızın bir mantığı yok. Sonuçta biz burada 4 yıldır emek veriyoruz. Değerli büyüklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Süreç çok hızlı geçiyor. Liglerin başlamasına 20-25 günlük bir süre kaldı. Biran önce olaylara el atılması lazım. İyi veya kötü anlamda ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım" şeklinde konuştu.

"KAMP YAPTIĞIMIZ OTELDEN BİLE ÇIKARTILABİLİRİZ"

Taraftarın her zaman olduğu gibi yine kendi yanlarında olduklarını aktaran Mehmet Yiğit, "Artık şehir büyüklerinin bir an önce adım atması lazım. Bitme noktasındayız, hatta bittik. Şunu da belirtmek istiyorum. Maddi sıkıntılardan dolayı kamp yaptığımız otelden bile her an çıkartılabiliriz. Buda sadece Elazığspor’un değil Elazığ şehrinin ayıbı olur. Sonuçta bu takım şahısların değil, Elazığlılarındır. Buradan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, değerli milletvekillerimize ve Elazığlı iş adamlarına seslenmek istiyorum. 51 yıllık geçmişe sahip olan bu koca çınarın bu zor süreçte sizlerin desteğine fazlasıyla ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:53
  1. Erzurum
  2. Elazığspor
  3. mehmet yiğit

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