Türk Dünyası’nın Ortak Kültürü İstanbul’da Sahneye Taşınıyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Türk dünyasının köklü kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturacak kapsamlı bir etkinliğe hazırlanıyor. “Türk Dünyası Musikî ve Şiir Şöleni”, 25 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un tarihi dokusu içinde gerçekleştirilecek.

Program, Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde saat 14.00’te başlayacak. Osmanlı döneminden günümüze uzanan köklü geçmişiyle dikkat çeken bu tarihi mekân, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından izler taşıyan şiir ve musikî eserlerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte Orta Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya uzanan geniş bir kültür havzasına ait eserler seslendirilerek, ortak dilin, duygunun ve estetik anlayışın izleri sahneye taşınacak.

Şölende, Grup Rüzgâr sahne alacak. Topluluk, geleneksel çalgılar eşliğinde icra edeceği eserlerle dinleyicilere hem nostaljik hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunacak. Türk dünyasının farklı bölgelerine ait ezgiler, şiirlerle harmanlanarak izleyicilere çok katmanlı bir sanat atmosferi yaşatacak.

Etkinlik kapsamında yalnızca müzik dinletisi değil, aynı zamanda şiir okumalarıyla edebiyatın güçlü sesi de programda yer bulacak. Türk dünyasının ortak hafızasını oluşturan şiirler, sahnede yeniden hayat bulurken; kültürel bağların güçlendirilmesi ve ortak mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Bu yönüyle şölen, sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, kültürel birlikteliği pekiştiren önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.

TYB İstanbul Şubesi yetkilileri, düzenlenen programın Türk dünyasıyla kültürel bağları canlı tutma amacı taşıdığını vurgulayarak, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Farklı coğrafyalardan gelen kültürel unsurların aynı sahnede buluşmasının, ortak kimlik bilincini güçlendirdiği ifade edildi.

İstanbul’un tarihi yarımadasında, Sultanahmet’te yer alan Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm sanatseverler ve edebiyat tutkunları davet edildi. Programın yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.