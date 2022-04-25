Türk asıllı Danimarkalı siyasetçiden Aksakallılara kutlama

YENİ AKİT ANKARA

Arhus Belediye Meclis Üyesi ve Danimarka parlamentosunun eski Türk asıllı üyesi Hüseyin Araç, Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) üyelerini, birliğin kuruluşundan dolayı tebrik ettiği mesajında, “Azerbaycan'da Türk Aksakallılar Birliği'nin kurulduğu haberi beni çok mutlu etti. Böyle bir birlik oluşturmak gerekiyor. Azerbaycan'daki olayları mümkün olduğunca sosyal ağlar ve medya üzerinden takip ediyorum. Azerbaycan Kafkasya'daki anavatanımızdır” ifadelerini kullandı.

Türk Aksakallılar Birliği'nin Türk toplumunun kalkınmasına hizmet edeceğine duyduğu güveni dile getiren Hüseyin Araç, “Türk kültür, tarih ve edebiyatını uluslararası arenada tanıtıcı faaliyetler memnuniyetle karşılanmalıdır. Tüm birlik üyelerine yeni faaliyetlerinde başarılar diliyorum” mesajını verdi.