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Ekonomi Turizmin kalbi "Antalya Turizm Fuarı'nda" atacak
Ekonomi

Turizmin kalbi "Antalya Turizm Fuarı'nda" atacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:28:59 -
Turizmin kalbi "Antalya Turizm Fuarı'nda" atacak

ANTALYA (AA) - Antalya Turizm Fuarı, 26-27 Ekim'de yurt dışından iki binin üzerinde acentenin katılımıyla düzenlenecek.

GMT Fuarcılık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm profesyonellerinin katılımıyla Antalya Kongre Merkezi'nde 26-27 Ekim'de yapılacak fuarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri en üst seviyede sağlanacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek fuarda ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım firmaları, rekreasyon alanları, bilişim teknolojileri, gastronomi, hizmet ve finans sektörü gibi turizm sektöründe yer alan ve hizmet eden tüm paydaşları ortak duyguda, ortak kazançta ve ortak gelecekte buluşturarak Türk turizminin mücadelesinde motivasyon yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Turizm Fuarı kurucusu Selçuk Meral, Türk turizmine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Konaklama ve seyahat sektörünün ekonomik verimliliğini artırmak, hizmet ve ürün sağlayıcıların çalışmaları için yeni fırsatlar sunmak istediklerini vurgulayan Meral, "Seyahat üreticilerini ve gezginleri Türkiye'de tatile teşvik etmek, endüstrinin gelecek adına daha iyi hazırlanmasına yardımcı olacak programlar geliştirmek en önemli ilkemiz." ifadelerini kullandı.

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